Bay Yanlış 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Özgür ve Ezgi arasında yakınlaşma! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak?

Fox TV'te yayınlanan Özge Gürel ve Can Yaman’ın başrollerini paylaştığı Bay Yanlış 21 Ağustos Cuma akşamı 8. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde, Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecek mi? sorusunun yanıtı izleyenleri meraklandıracak. Bay Yanlış'ta bu hafta Ezgi ve Özgür ikilisinin ilişkilerinin akıbeti yeni gelişmelerle belli olacak. İşte, Bay Yanlış yeni bölüm fragmanından görüntüler.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ezgi ve Özgür’ün yakınlaşması, Serdar ve Yeşim’in gelmesiyle bozulur. Özgür’ün Ezgi’ye olan ilgisi Serdar’ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim’le birlikte sorgulamaya başlar. Ezgi’nin Özgür’e olan hislerini ilk Deniz fark eder ve Ezgi’yi yanlış yapmaması için uyarır. Ozan ise Özgür’ün Ezgi’ye olan hislerinin farkındadır ve onu bu konuda destekler. İkisinin bir araya gelmesini istemeyen anneler de harekete geçer ve onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler. Herkese ve her şeye rağmen Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecekler midir?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ezgi, La Gabbia’da ilk iş olarak bir Latin gecesi organize edilmesine ön ayak olur. Bu organizasyona Serdar da katılacaktır ve Ezgi’yle tango yapma isteğindedir. Fakat Ezgi tango bilmediği ve bu konuda Serdar’a yalan söylediği için kısa sürede bu dansı öğrenmek zorundadır. Tango konusunda başarılı olan Özgür mecburen Ezgi’ye bu konuda yardımcı olur. Birlikte pratik yaparken iyice yakınlaşan Ezgi ve Özgür birbirlerinden etkilense de Yeşim ve Serdar’ın varlığı bunu dile getirmelerine engel olur. Bu arada Soner’in ortaya çıkışı her şeyi karıştıracak, bu gecede yaşananlar Özgür ve Ezgi’nin ilişkilerinde yeni bir sayfa açmalarına sebep olacaktır.