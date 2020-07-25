Bay Yanlış 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış 5. son bölüm özeti

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve Can Yaman ve Özge Gürel’in başrollerini paylaştığı Bay Yanlış bu hafta 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cuma akşamları yayınlanan dizinin son bölümünde, Ezgi ve Özgür'ün aileleriyle tanışması, heyecanlı anları ekranlara getirdi. İşte, Bay Yanlış 6. yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler ve son bölümde yaşananlar.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BAY YANLIŞ 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar’la Göcek’te karşılaşan Ezgi ve Özgür, Serdar’ın da, Ebru’nun düğününe katılacağını öğrendiklerinde ne yapacaklarını düşünmeye başlarlar. Arkadaşları düğünü olaysız atlatmaları için fikir üretmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışır. Bu arada Sevim ve Nevin çok iyi anlaşırlar, kısa zamanda Fitnat’ın yönlendirmesiyle Ezgi ve Özgür’ü baş göz etmek için plan yapmaya başlarlar. Ezgi ve Özgür de ailelerini üzmemek için, birbirlerine uygun değilmiş gibi numara yaparlar. Bu halleri aileleri de, ikisinin evlenmesi konusunda şüpheye sokar. Acaba Ezgi ve Özgür’ün bu oyunu başarılı olacak mıdır?