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Televizyon
Haber Giriş: 18.07.2020 - 01:29,Son Güncelleme:

Bay Yanlış 5. bölüm fragmanı yayında: Bay Yanlış 4. son bölüm özeti

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Bay Yanlış 5. bölüm fragmanı yayında: Bay Yanlış 4. son bölüm özeti
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Bay Yanlış 4. son bölümü izleyenlerin karşısına çıktı. Cuma akşamı yayınlanan Bay Yanlış'ın son bölümünde Ezgi’nin, Özgür ile Göcek’e gitmesi keyifli anlara neden oldu. 17 Temmuz tarihli Bay Yanlış'ın son bölümünün hemen ardından, yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Bay Yanlış'ta haftaya neler olacak? İşte, Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanı ve Bay Yanlış 4. son bölümle ilgili merak edilenler...

Yönetmeliğini Deniz Yorulmazer'ın yaptığı, senaryosu Aslı Zengin ve Banu Zengin ikilisi tarafından kaleme alınan Bay Yanlış 17 Temmuz Cuma akşamı 4. son bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Issız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür’ün yaşadıklarının ekranlara damga vurduğu son bölüm sonrası yayınlanan Bay Yanlış yeni bölüm fragmanında dikkat çeken anlar yaşandı. İşte, Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanından görüntüler...

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bay Yanlış'ın 5. bölüm fragmanı son bölüm sonrası yayınlandı. İşte, Bay Yanlış yeni bölüm fragmanından görüntüler;

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir anlaşma gereği Ezgi’nin, Özgür ile Göcek’e gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok olurlar. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz’in baskısıyla her şeyi anlatmak zorunda kalır. Cansu ve Deniz’in içi rahat etmez. Ezgi’nin Özgür’e aşık olmasından korktukları için peşlerine düşerler ve Göcek’e giderler. Bu arada başlarına gelen aksaklıklar sonucu ıssız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür’ü macera ve gerilim dolu bir gün beklemektedir, onlara ulaşamayan arkadaşları ve aileleri de panik halde her yerde onları aramaktadır.

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