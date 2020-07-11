Bay Yanlış 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Bay Yanlış son bölümde neler oldu?

Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Bay Yanlış 3. bölümüyle 10 Temmuz Cuma akşamı ekranlara geldi. Bay Yanlış'ın yayınlanan son bölümünde, Ezgi ve Özgür arasında neler olacağı izleyenleri meraklandırdı. İşte, Bay Yanlış son bölümle ilgil bilgiler ve 4. bölüm 1. fragmanından ilk görüntüler.

BAY YANLIŞ 4. BÖLÜM 1 FRAGMANI YAYINLANDI

Bay Yanlış 3. bölümü sonrası 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Bay Yanlış yeni bölüm fragmanından görüntüler;

BAY YANLIŞ 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

En son kavga edip anlaşmayı iptal eden Ezgi ve Özgür, birlikte çalışacaklarını öğrendiklerinde şoka girerler. Birbirlerine olan öfkeleri dinecek gibi değildir, bu anlara şahit olan Ozan ne yapacağını bilemez. Ezgi’nin orada çalışması Ozan için çok önemlidir, Özgür’le konuşup aralarını düzeltmeye çalışsa da pek başarılı olamaz. Bu arada Ezgi’yi ikinci bir şok beklemektedir. Yaşadığı bu olay karşısında Ezgi kendini sorgular ve Özgür’e yanlış davrandığını düşünür. Özgür’le arasını düzeltmek istemektedir, soluğu onun yanında alır. Ezgi’nin düğüne gelmek istemesi, Özgür’ü mutlu eder. İkisi de başlarına geleceklerden habersiz, bir oyun oynamak için yola çıkmaya hazırlanır.