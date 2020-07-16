Bay Yanlış 4. bölüm 2. fragmanı yayında: Bay Yanlış ne zaman hangi gün yayınlanacak?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış 4. bölümüyle 17 Temmuz Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Geçtiğimiz haftaki bölümünde Ezgi'nün Özgür'e yanlış davrandığını düşünerek soluğu onun yanında alması, yeni bölümde ilginç ve eğlenceli anları ekranlara getirecek. İşte, merakla beklenen Bay Yanlış 4. yeni bölüm fragmanı...

BAY YANLIŞ 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir anlaşma gereği Ezgi’nin, Özgür ile Göcek’e gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok olurlar. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz’in baskısıyla her şeyi anlatmak zorunda kalır. Cansu ve Deniz’in içi rahat etmez. Ezgi’nin Özgür’e aşık olmasından korktukları için peşlerine düşerler ve Göcek’e giderler. Bu arada başlarına gelen aksaklıklar sonucu ıssız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür’ü macera ve gerilim dolu bir gün beklemektedir, onlara ulaşamayan arkadaşları ve aileleri de panik halde her yerde onları aramaktadır.

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

En son kavga edip anlaşmayı iptal eden Ezgi ve Özgür, birlikte çalışacaklarını öğrendiklerinde şoka girerler. Birbirlerine olan öfkeleri dinecek gibi değildir, bu anlara şahit olan Ozan ne yapacağını bilemez. Ezgi’nin orada çalışması Ozan için çok önemlidir, Özgür’le konuşup aralarını düzeltmeye çalışsa da pek başarılı olamaz. Bu arada Ezgi’yi ikinci bir şok beklemektedir. Yaşadığı bu olay karşısında Ezgi kendini sorgular ve Özgür’e yanlış davrandığını düşünür. Özgür’le arasını düzeltmek istemektedir, soluğu onun yanında alır. Ezgi’nin düğüne gelmek istemesi, Özgür’ü mutlu eder. İkisi de başlarına geleceklerden habersiz, bir oyun oynamak için yola çıkmaya hazırlanır.