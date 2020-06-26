Bay Yanlış 2. bölüm fragmanı yayında: Bay Yanlış 1. bölümde neler oldu?
Bay Yanlış 2. bölüm fragmanı ilk bölümün ardından ekranlara geldi. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Bay Yanlış'ın 26 Haziran Cuma akşamı yayınlanan ilk bölümünde Ezgi'nin erkek arkadaşı Soner‘e düzenlediği sürpriz doğum günü partisinde aldatıldığını öğrenmesi heyecanlı anları ekranlara getirdi. Dizinin haftaya yayınlanacak olan 2. bölümüne ilişkin fragmanında dikkat çeken anlar yaşandı. İşte, Bay Yanlış 2. bölüm fragmanı ve ilk bölüm özeti.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış 26 Haziran Cuma akşamı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bay Yanlış'ın birinci bölümünde Ezgi'nin verdiği karar heyecanlı anlara neden oldu. İşte, Bay Yanlış'ın 1. bölüm özeti ve 2. bölüm fragmanından görüntüler.
BAY YANLIŞ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ezgi, erkek arkadaşı Soner‘e düzenlediği sürpriz doğum günü partisinde aldatıldığını öğrenir. Ezgi için zor günler yine başlamıştır. Soner’le birlikte yaşadığı evden ayrılmak zorunda kalan Ezgi bu arada işinden de olur. Bu süreç yeni kararlar almasına sebep olur. Artık “Yanlış” erkeklerden uzak duracak ve doğru erkeği bulacaktır. Bu kararını uygulamasında ona yardımcı olacak kişi ise tam anlamıyla bir bay yanlış olan yeni komşusu Özgür’dür.
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