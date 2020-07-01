Bay Yanlış 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak?

Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Bay Yanlış'ın 2. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Bay Yanlış'ın 2. bölüm fragmanında Özgür ve Ezgi'nin yakınlaşma anları merak uyandırdı. İşte, Bay Yanlış'ın 2. bölüm 2. fragmanı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış 26 Haziran Cuma akşamı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bay Yanlış'ın birinci bölümünde Ezgi'nin verdiği karar heyecanlı anlara neden oldu. Son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Bay Yanlış'ın 1. bölüm özeti ve 2. bölüm fragmanından görüntüler.

BAY YANLIŞ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, erkek arkadaşı Soner‘e düzenlediği sürpriz doğum günü partisinde aldatıldığını öğrenir. Ezgi için zor günler yine başlamıştır. Soner’le birlikte yaşadığı evden ayrılmak zorunda kalan Ezgi bu arada işinden de olur. Bu süreç yeni kararlar almasına sebep olur. Artık “Yanlış” erkeklerden uzak duracak ve doğru erkeği bulacaktır. Bu kararını uygulamasında ona yardımcı olacak kişi ise tam anlamıyla bir bay yanlış olan yeni komşusu Özgür’dür.