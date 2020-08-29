Bay Yanlış 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Ezgi ve Özgür ayrılıyor mu?

FOX TV'de ekranlara gelen Bay Yanlış 9. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Nevin'in bir an önce Ezgi’nin hem evden hem de işten ayrılması için baskı yapması son bölümde dikkat çeken gelişmelerden oldu. Ezgi ve Özgür ilişkisinin nereye varacağı, Bay Yanlış'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında verilen bazı sinyaller ile belli oldu. İşte, Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bay Yanlış'ın son bölümü sonrası 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Bay Yanlış'ın yeni bölüm fragmanından görüntüler;

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ezgi ve Özgür tüm karşı çıkanlara rağmen birlikte olmaya başlar. Ezgi ve Özgür aşklarını yaşarken annelerinin kavga ettiklerinden bihaberdirler. Anneler birbirleri için bu denli kötü düşünürken ilişkilerini de açıklayamazlar. Nevin bir an önce Ezgi’nin hem evden hem de işten ayrılması için baskı yapar. Bu arada Ezgi’nin doğum günü yakındır. Özgür, Ezgi için özel bir gece hazırlarken, Serdar da Ezgi’nin ailesinin ve arkadaşlarının da katılacağı bir doğum günü organize eder. Ezgi istemeden kendini Serdar’ın organize ettiği partide bulur. Tesadüfler sonucu Özgür de o mekana gelir. Bu doğum günü Ezgi ve Özgür’ün ilişkisinde ne gibi sonuçlar doğuracaktır?