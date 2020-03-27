Batuhan Ekşi İspanyol medyasında
Oyuncu Batuhan Ekşi İspanya’nın Telenovela dergisine konuk olarak kendisi hakkında bilinmeyenleri cevaplandırdı.
İspanya’da yayınlanan dizileriyle ülkede tanınan Batuhan Ekşi, Telenovela dergisinin sorularını yanıtladı. Batuhan Ekşi, Barcelona ve Madrid seyahatlerinde insanların kendisine gösterdikleri ilgiden de çok mutlu olduğunu söyledi. Komedi projesinde de yer almak istediğini söyleyen Ekşi ‘ komedi projesinde yer almadım bugüne kadar absürt bir karakteri canlandırmak istiyorum “ dedi.
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