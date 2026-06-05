Ünlü oyuncu 70'ine gelmeden çöktü... Başrol erkeği olacağım diye kas yaparken sakat kaldım

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Diğer yandan bu görüntünün bir bedeli olduğunu artık bilmeyen yok...

Yıllar süren egzersiz maratonu, sık sık kapısı çalınan estetik klinikler, yenilen yiyecekler, asla ağıza bile konulmaması gerekenler...

Ama çok da konuşulmayan bazı gerçekler var ki o da bu kusursuz görüntü için harcanan çabanın ilerleyen yıllarda insanı zor durumda bırakıp sağlığını bile elinden alabildiği.

AĞIRLIK EGZERSİZLERİNİN BEDELİNİ BU YAŞINDA ÖDÜYOR

İşte deneyimli oyuncu Rupert Everett da yıllar yılı kaslı görünmeye çabalamasının bedelini orta yaşlılık çağında ağır şekilde ödeyenlerden biri.

Bugün 67 yaşında olan Everett, Hollywood'un fiziksel görüntü baskısı altında ne kadar ezildiğini anlattı.

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Erkek başrol fiziğini elde etmek ve bunu korumak uğruna çabalayarak geçirdiği yılların şimdi karşısına bir sorun olarak çıktığını itiraf etti.

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'YARI SAKAT SAYILIRIM': Başta My Best Friend's Wedding (En İyi Arkadaşım Evleniyor) olmak üzere 1980'ler ve 90'larda birçok filmde kamera karşısına geçen Rupert Everett "Kendimi mahvettim. O zamanlar kaslı olmak için verdiğim mücadelenin sonucunda şimdi yarı sakat sayılırım" dedi.





BEDENİNDE KALICI SORUNLAR OLUŞTU

The Guardian'a röportaj veren Rupert Everett, gençlik yıllarında yaptığı ağırlık antrenmanlarının, bedeninde kalıcı sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi.

Everett, bu konuda hatanın biraz da kendisinde olduğunu saklamadı.

"Ağırlık kaldırmak için gerekli olan esneme hareketleri gibi şeyleri yapmakla hiç uğraşmazdım. Çünkü tendonlarım giderek daha fazla geriliyordu" dedi.

Rupert Everett, röportajda başka bir itirafta daha bulundu.

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DAHA KASLI GÖRÜNMEK İÇİN ÖZEL GİYSİLER BİLE HAZIRLATMIŞ

Kaslarını güçlendirmek için ağırlık çalışmaya başlamadan önce daha iyi görünmek için özel yapım kostümler giydiğini söyledi.

Böylece daha güçlü omuzları, daha kaslı baldırları varmış gibi görünüyordu. Everett "O dönemde gösteri dünyasının beklediği görüntüyü bu sayede elde ettiğine inandığını" sözlerine ekledi.

Her ne kadar bu özel yapım kostümleri ya da protez parçaları sette yönetmenlerden bile sır olarak saklasa da Rupert Everett sonrasında kaslarını gerçekten güçlendirmek için özel egzersiz programları uygulamaya başladı.

Ama söylediği gibi bu aşırı çalışma da onun bedeninde kalıcı sağlık sorunları bıraktı.