Başkent kutlaması

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Ankara’nın başkent ilan edilmesinin 101’inci yılına özel olarak düzenlenen program kapsamında sahne alan Altun, enerjik sahne performansı ve güçlü yorumuyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı.

Konser alanını dolduran binlerce müziksever, Altun’un şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Dinleyicilerle şarkı aralarında sık sık sohbet eden sanatçı Ankara’ya ve Ankaralı müzikseverlere olan sevgisini dile getirdi. Hakan Altun, bu önemli gecede sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu da ifade etti.