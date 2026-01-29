BaÅŸkasÄ±yla niÅŸanlandÄ± ama aklÄ± eski kocasÄ±nda... BÃ¶yle giderse iki yuva da kurulmadan yÄ±kÄ±lacak

Haberin DevamÄ±

Daha kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Maxx Morando ile niÅŸanlanan Miley Cyrus, sÃ¶ylentilere gÃ¶re Hemsworth'e zeytin dalÄ± uzatmaktan bir tÃ¼rlÃ¼ vazgeÃ§miyor.

DiÄŸer yandan yakÄ±n Ã§evresine gÃ¶re Cyrus'Ä±n bu konudaki Ä±srarÄ±nÄ±n, Liam Hemsworth'Ã¼n ÅŸu anda niÅŸanlÄ± olduÄŸu Gabriella Brooks ile iliÅŸkisini bozacaÄŸÄ± da konuÅŸuluyor.

Yine sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa Liam Hemsworth'Ã¼n niÅŸanlÄ±sÄ± Brooks, Miley Cyrus'Ä±n sÃ¼rekli olarak etraflarÄ±nda dolaÅŸmasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor.

Miley Cyrus ile Liam Hemsworth, Son ÅžarkÄ± filminde birlikte oynarken birbirlerine aÅŸÄ±k oldu. Ä°niÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ktan sonra evlendiler. Ama yuvalarÄ±nÄ± iki yÄ±l ayakta tutabildiler.

KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken Hanah Montana dizisiyle Ã¼nlenen 33 yaÅŸÄ±ndaki Miley Cyrus ile AÃ§lÄ±k OyunlarÄ±'nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Liam Hemsworth, 2009'da Son ÅžarkÄ± filminde birlikte oynarken aÅŸÄ±k oldular.

Ã‡alkantÄ±lÄ± bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼ren Cyrus ile Hemsworth, 2018'de evlendi. Ama iki yÄ±l sonra boÅŸandÄ±lar.

Yine de eski Ã§iftin cephesinden son gelen haberlere bakÄ±lÄ±rsa Miley Cyrus, eski kocasÄ±yla arasÄ±nÄ± dÃ¼zeltmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Cyrus'Ä±n yakÄ±nlarÄ±, onun iliÅŸkiyi yeniden canlandÄ±rmak gibi bir amacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayÄ±p "O bazÄ± ÅŸeylerin sÃ¶ylenmeden kalmasÄ±ndan nefret eden biri. Liam onun ilk bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±ydÄ±. Kaderlerinin ortak yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. Bu yÃ¼zden iliÅŸkilerinin son dÃ¶neminde yaÅŸananlardan piÅŸmanlÄ±k duyuyor" diye konuÅŸtu.

Â Cyrus, boÅŸandÄ±ktan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda Liam'Ä± Ã§ok sevdiÄŸini ve her zaman seveceÄŸini sÃ¶yledi.

Miley Cyrus, Liam Hemsworth ile boÅŸanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Howard Stern'in programÄ±na konuk olduÄŸunda "Onu gerÃ§ekten Ã§ok, Ã§ok ama Ã§ok sevdim. Hala da seviyorum. Her zaman da seveceÄŸim" diye konuÅŸmuÅŸtu.

SonrasÄ±nda da Liam Hemsworth ile ortak hatÄ±ralarÄ±na hala baÄŸlÄ± olduÄŸunu ve Ã¶yle de kalacaÄŸÄ±nÄ± defalarca sÃ¶yledi.

"Liam ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mda giydiÄŸim bir elbise var. Bir de ilk randevumuzda giydiÄŸim bir baÅŸka elbise" diyerek onlarÄ± bile sakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

SÃ¶ylentilere gÃ¶re Hemsworth'Ã¼n yeni niÅŸanlÄ±sÄ± Gabriella Brooks, Miley Cyrus'Ä±n sÃ¼rekli peÅŸlerinde dolaÅŸmasÄ±ndan rahatsÄ±z oluyor.

Miley Cyrus ile Liam Hemsworth'Ã¼n ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra kÃ¶prÃ¼lerin altÄ±ndan Ã§ok sular aktÄ±.

Cyrus, 2021'den bu yana Maxx Morando ile flÃ¶rt ediyor. Hatta onunla niÅŸanlandÄ±. Hemsworth de ikinci evliliÄŸine hazÄ±rlanÄ±yor ve Gabrielle Brooks ile niÅŸanlÄ±.

Ama yine de Cyrus, eski kocasÄ±yla dost kalabilmek iÃ§in hala bÄ±kÄ±p usanmadan elinden geleni yapÄ±yor.

Ortada olan baÅŸka bir gerÃ§ek var ki o da Hemsworth'Ã¼n eski karÄ±sÄ± Miley Cyrus ile aynÄ± fikirde olmadÄ±ÄŸÄ±. Onun uzattÄ±ÄŸÄ± zeytin dallarÄ±nÄ± hep elinin tersiyle geri Ã§eviriyor.

Miley Cyrus da aslÄ±nda uzun sÃ¼redir Maxx Morando ile birlikte. Hatta onunla niÅŸanlandÄ± bile. Ama belli ki hala eski kocasÄ±yla konuÅŸmak istedikleri var.