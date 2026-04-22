Başkasıyla evlendi, ama eski kocasına aşkı hiç dinmedi: Onun sesini duyuyorum, onu hissediyorum!

Haberin Devamı

Bu öyle korkunç bir duygu ki...

Elbette bu büyük acıyı yaşayan herkes bir şekilde hayatına devam eder, çünkü yapabileceği başka bir şey yoktur. Gün gelir hayatına başka birini de alır.

Ama o kaybettiği eşin acısı hiç bitmez: Bazen tıpkı kolunu ya da bacağını yitiren insanların yaşadığı gibi 'bir hayalet ağrı' gelir ve yüreğini sıkar, bırakmaz...

BAŞKASIYLA EVLENDİ AMA ONA OLAN AŞKI BİTMEDİ

İşte böyle büyük bir acıyı yaşayanlardan biri de Lisa Niemi… Başka türlü söylersek, sinema dünyasının bir dönemine damgasını vuran filmlerle hafızalara kazınan ve 2009 yılında hayata veda eden Patrick Swayze'nin geride bıraktığı karısı.

Haberin Devamı

Tam 34 yıl boyunca Swayze ile evli kalan Niemi, ünlü oyuncunun ölümünden sonra onun bıraktığı boşluğu hiç dolduramadı.

Üstelik yıllar sonra başkasıyla evlenmiş olmasına rağmen.

Dirty Dancing, Ghost (Hayalet) başta olmak üzere unutulmaz yapımlarda rol alan Swayze, kansere yenik düştükten sonra karısı Lisa Niemi de hayatına devam etti.

Hatta sonradan mücevherci Albert DePrisco ile hayatını birleştirdi. Yine de anlattığına göre artık hayatı başkasıyla paylaşsa da kaybettiği kocası Patrick Swayze'yi hiç unutmadı.

'KAFAMIN İÇİNDE SESİNİ DUYUYORUM... ONU HİSSEDİYORUM'

Lisa Niemi, geçtiğimiz hafta US Weekly'ye bir röportaj verdi ve orada hissettiklerini anlattı.

Swayze'nin ölümünün üzerinden 17 yıl geçmiş olmasına rağmen hala onun sesini kafasının içinde duyduğunu söyledi.

Niemi "Ne zaman yalnız kalsam Patrick ile konuşuyorum. Böylece kendimi daha az yalnız hissediyorum" dedi.,

Niemi "Onu hala her gün hissediyorum, onun sesini kafamın içinde duyuyorum. Bana nasihat veriyor. Ve ben kesinlikle eminim ki ne zaman ihtiyacım olsa onu orada buluyorum" diye konuştu.

Lisa Niemi, Patrick Swayze'nin fotoğraflarını bile hayatından çıkarmadığını onları hala muhafaza ettiğini sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

DOKTORU DUYUNCA 'BEN ÖLDÜM' DEDİ: Niemi, Swayze'ye dördüncü evre pankreas kanseri teşhisi konulduktan sonra yaşadıklarını da hatırlattı. "Hiçbir şey sizi buna hazırlamıyor. Aslında Patrick bunu ilk öğrendiğinde, doktor odadan çıktıktan sonra bana döndü ve 'Ben öldüm' dedi" sözleriyle anlattı o kabus gibi günü. Anlattığına göre Patrick Swayze, bazı arkadaşları nedeniyle pankreas kanseri hakkında birçok şey öğrenmişti. Bu yüzden de sonunda kendisini ölümün beklediğini biliyordu.

Haberin Devamı

Lisa Niemi, kocasının ölümünden sonra kendini derin bir yalnızlığın içinde buldu. Söylediğine göre yetişkin hayatının büyük bir bölümünü onunla birlikte geçirmişti. Bu yüzden de böylesine anlamlı bir ilişkiyi yitirmek ona kendini daha da yalnız hissettirdi. Bu durum gerçekten çok zordu.

Belki de bu yüzen Niemi onun ölümünden sonra da Swayze ile bağlantısını hiç koparmamaya çalıştı.

Diğer yandan hayata devam etmek zorundaydı ve 2014 yılında Albert DePrisco ile bir evlilik yaptı. Ama daha sonra anlattıklarına göre bu bile onun zihninden de kalbinden de Swayze'yi söküp atamadı.

Bu durum bazı çevreler tarafından eleştirilse de Niemi, neden böyle davrandığını da saklamadı.

Bundan birkaç yıl önce verdiği bir röportajda "Albert'e aşık oldum" diyerek başladı anlatmaya. Sonra da eşini kaybetmiş bir arkadaşıyla bu konuyu konuştuğunu söyledi. "Bu gerçekten garip. Çünkü yeniden aşık olmam, Patrick için hissettiğim aşkla çatışmıyor. Ve birinin artık ölmüş olması onu sevmeyeceğiniz anlamına gelmiyor."

Haberin Devamı

ÇOCUK YAŞTA TANIŞTILAR... AŞKLARI DA ONLARLA BİRLİKTE BÜYÜDÜ

Lisa Niemi ile Patrick Swayze, aslında birbirlerinin çocukluk aşkıydı. Tanıştıklarında Niemi 14, Swayze ise 18 yaşındaydı. Onların aşkına aracı olan kişi de Niemi'nin annesi.

Patrick, Lisa'nın annesinden dans dersleri aldığı sırada tanıştılar, aralarında büyük bir aşk başladı. Çift, 1975 yılında evlendi. O gün verdikleri sözü de tuttular. 2009 yılında, ölüm Patrick Swayze'yi Lisa Niemi'den koparıncaya kadar birlikte kaldılar.

Bunca uzun beraberliğe rağmen çiftin hiç çocuğu olmadı. Hamile kalan Lisa düşüK yapmıştı. Bu nedenle çiftin, aileyi genişletme hayali gerçeğe dönüşemedi. Ama Lisa Niemi, eşinin ölümünden sonra en büyük pişmanlığının ondan bir çocuk dünyaya getirememesi olduğunu söylemişti.

Haberin Devamı

BAŞKA KADINDAN OĞLU OLDUĞU İDDİASI: Bu arada Patrick Swayze'nin başka bir kadından bir oğlu olduğu iddiası ise bir dönem gündeme bomba gibi düşmüştü. İleri sürülenlere göre Swayze'nin Bonny Kays adında bir kadından bir oğlu vardı. 1975 doğumlu olan genç adamın, gerçekten Swayzenin oğllu olup olmadığı kanıtlanmadı. Ancak o dönemde estetik cerrahlar; ikisinin fotoğraflarını yan yana koyup bunun olasılığını değerlendirmişti. Her ikisinin yüz hatlarındaki bazı ayrıntılara bakarak da bunun mümkün olabileceği söylenmişti.





Patrick Swayze, Hayalet (Ghost) filminin yanı sıra Kirli Dans (Dirty Dancing) Pudra Mavisi, Belalı Çanta, Karanlık Yolculuk gibi birçok yapımda kamera karşısına geçmişti.