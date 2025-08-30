Başka çocuk doğurmadığı için kocası ondan boşanmıştı... Ünlü şarkıcı oğlunu bir başına büyütüyor... İyi ki senin annen olmuşum!

Haberin Devamı

Sonra bu mutluluk yıkıldı... Söylentilere bakılırsa güzel şarkıcının kocası, ailesini biraz daha genişletmek yani bir çocuk sahibi daha olmak istemişti.

Ama ünlü şarkıcının hem yaşı ilerliyordu hem de böyle bir arzusu yoktu.... Sonunda aile dağıldı... Ünlü şarkıcının kocası bir süre sonra gerçekten de daha genç biriyle evlenip bir çocuk sahibi oldu.

Ünlü şarkıcı ise bir başına oğlunu büyütmeye başladı. Bu arada eski kocasıyla da arasını bozmadı. Tek çocuğunun mutluluğu için onun babasıyla dost kaldı.

İşte şimdi ünlü şarkıcı biricik oğlunun yeni yaşını büyük bir coşkuyla kutladı. Sevincini sosyal medya hesabından da paylaştı üstelik.

OĞLU USUL USUL DELİKANLI OLUYOR

Bu, sonu boşanmaya uzansa da yine öyle trajik bir hale gelmeyen öykünün kahramanları, şarkıcı Fergie ile eski kocası oyuncu Josh Duhamel.

Eski çift, 2009 yılında başlayan evliliklerini 2017 yılında bitirme kararı aldı. O sırada oğulları Axl çoktan dünyaya gelmişti bile.

Onlar boşanma öncesi yaptıkları ortak açıklamada oğulları için dost kalacaklarını söylese de haklarında birçok söylenti ortaya atıldı.

Bunlardan biri de Duhamel'in yeni çocuk istediği için genç bir eş aradığıydı.

Fergi ve Duhamel bu konuda hiç konuşmadı. İkisi de yollarına devam etti. Bu arada oğulları Axl da büyüdü...Yıllar çabuk geçti ve Axl artık 12 yaşına geldi.

Bir başka deyişle delikanlı olma yolunda bir adım daha attı.

Fergie, tek evladı Axl'ın 12 yaşına girmesini bir dizi fotoğraf eşliğinde sosyal medyadan kutladı.





Ünlü şarkıcı Fergie ile eski kocası Josh Duhamel, evlatları Axl uğruna dost kaldılar... Hatta Duhamel ile yeni karısı Audra Mari'nin bebek haberini sosyal medyadan ilk kutlayanlardan biri de Fergie oldu.

'ANNEN OLDUĞUM İÇİN ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Ünlü şarkıcı Fergie oğlunun yeni yaşını elbette onunla birlikte özel bir gün geçirerek kutladı. Ama mutluluğunu bir de sosyal medya sayfasından paylaştı.

Paylaşımında Axl'ın farklı dönemlerde çekilmiş bir dizi pozunu paylaşan Fergie "Senin ne kadar bağımsızlığına düşkün ve ne kadar kibar bir insan haline dönüştüğünü görmekten çok gurur duyuyorum" mesajını da eksik etmedi.

Fergie, oğlunun büyük bir merakla her şeyi keşfetmeye çalışmasını ve büyümesini izlemenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu satırlarına ekledi.

Fergie "Senin anne olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" diye seslendi tek evladına.

ESKİ KOCASI EVLENDİ... KENDİSİ OĞLUYLA MUTLU

Axl, şarkıcı Fergie ve oyuncu Josh Duhamel'in evliliğinden 2013 yılında dünyaya geldi. 50 yaşındaki Fergie ve 52 yaşındaki Duhamel'in evliliği 2009 yılında başladı.

Çift, 2017 yılında boşanma kararı aldı. Evliliğin resmen sona ermesi ise iki yıl sonra oldu.

Josh Duhamel, boşanmanın ardından 2022'de Audra Mari ile evlendi.. İki yıl sonra da Shepherd adını verdikleri bir başka erkek çocuk sahibi oldu.