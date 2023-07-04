Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, Ya Çok Seversen ile ekrana dönüyor…

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Küçük bir çocukken çıktığı aile evine bir daha dönmeyen ve ailesinden gelen her şeyi reddetmiş olan Ateş Arcalı’yı canlandıran Kerem Bürsin başına buyruk, kimseye ihtiyaç duymadan yaşamayı bilen, eğlenceli bir karakterle sevenlerinin karşısına çıkacak. Babasının ölüm haberini alıp İstanbul’a dönmesiyle hayatı tamamen değişecek olan Ateş Arcalı’nın Leyla Kökdal ile yollarının nasıl kesişeceği şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

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‘’Ya Çok Seversen’’6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor.