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Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, Ya Çok Seversen ile ekrana dönüyor…

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#Kerem Bürsin#Kanal D#Ya Çok Seversen
Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, Ya Çok Seversen ile ekrana dönüyor…
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 09:19

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı yeni dizisi ‘’Ya Çok Seversen’’, 6 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı bir araya getiren dizide Ateş Arcalı’ya hayat veren Kerem Bürsin farklı bir karakterle hayranlarıyla buluşacak.

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Küçük bir çocukken çıktığı aile evine bir daha dönmeyen ve ailesinden gelen her şeyi reddetmiş olan Ateş Arcalı’yı canlandıran Kerem Bürsin başına buyruk, kimseye ihtiyaç duymadan yaşamayı bilen, eğlenceli bir karakterle sevenlerinin karşısına çıkacak. Babasının ölüm haberini alıp İstanbul’a dönmesiyle hayatı tamamen değişecek olan Ateş Arcalı’nın Leyla Kökdal ile yollarının nasıl kesişeceği şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, Ya Çok Seversen ile ekrana dönüyor…

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

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Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, Ya Çok Seversen ile ekrana dönüyor…

‘’Ya Çok Seversen’’6 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor.

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#Kerem Bürsin#Kanal D#Ya Çok Seversen

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