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Başakşehir'in rakibi belli oldu! Konferans Ligi Başakşehir rakibi kim oldu, hangi takım?

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Başakşehirin rakibi belli oldu Konferans Ligi Başakşehir rakibi kim oldu, hangi takım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 15:25

Bugün 15.00’da Konferans Ligi eşleşmeleri belli oldu. Bu hafta ikinci ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak üç temsilcimiz tur atlamaları halinde eşleşecekleri muhtemel rakipleri bu kurada belirlendi. Temsilcimiz Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde Ruzemberok'u elemesi durumundaki rakibi belli oldu. Bordo-mavililer,Wisla Krakow-Rapid Wien ile eşleşti. Devler Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak. Peki, Konferans Ligi Başakşehir rakibi kim oldu, hangi takım? İşte, Başakşehir Konferans Ligi rakibi

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Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonu 3. eleme turunun kura çekimi UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde gerçekleşti. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir için kura çekiminde sonlara gelindi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi'nde muhtemel rakipler belli oluyor. Üç temsilcimizden Fenerbahçe ve Trabzonspor rakibi belli oldu. Şimdi ise gözler Konferans Ligi Başakşehir rakibine çevrildi. İşte Başakşehir rakibi

BAŞAKŞEHiR’iN RAKİBİ KİM OLDU? 

Başakşehir, Konferans Ligi'nde La Fiorita'yı elemesi durumunda Iberia - Partizan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU!

Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin bu turdaki muhtemel rakibi belli oldu.

Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşı karşıya gelecek.

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