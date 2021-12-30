Başak Gümülcinelioğlu: İki hayranım saatlerce ağlattı

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Yürüyüşün ardından Arnavutköy Sütiş’te kahve içip sohbet eden çift, kendisini bekleyen gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Hayvan figürlerinin olduğu maskeleriyle dikkat çeken ikili, Yargı dizisinde Pınar Deniz’in koronaya yakalanıp sete ara verilmesinden sonra önlemlerini daha çok attırdıklarını söyledi.

Sosyal medyada geniş bir fan kitlesi olan Başak Gümülcinelioğlu, bir anısını şöyle anlattı: “Yıllardır beni aktif takip eden iki takipçim var Elif ve Zeynep. Doğum günüm için hayat portföyü yapmışlar. Alınan ödüllerden, hayatımın tüm alanına kadar. Evimin en güzel yerine koyuyorum. Bu kadar manevi bir şeyle aylarca uğraşılması beni çok ağlattı.”