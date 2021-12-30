Başak Gümülcinelioğlu: İki hayranım saatlerce ağlattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Böylesi görülmedi Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatilBöylesi görülmedi! Kırmızı alarm verildi... Peş peşe uyarılar: Okullar tatil#Meteoroloji
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar Floryada değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateşin yerine...Burak Elmas - Fatih Terim toplantısında karar! Florya'da değişim, Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yerine...#Galatasaray
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıBakan Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması#MEB
İstanbulun sanalı da altın Parsel 500 TLye dayandı: Kapış kapış gidiyorİstanbul'un sanalı da altın! Parsel 500 TL'ye dayandı: Kapış kapış gidiyor#İstanbul
Bakan Nebatiden çarpıcı mesajlar: Döviz gidiyor diyene dava açınBakan Nebati'den çarpıcı mesajlar: 'Döviz gidiyor' diyene dava açın#Nureddin Nebati
Uğur Şahin uyarmıştı... ABDden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin uyarmıştı... ABD'den flaş aşı açıklaması#Omicron
Bakan Koca duyurmuştu... TURKOVAC müjdesi: Resmen başladıBakan Koca duyurmuştu... TURKOVAC müjdesi: Resmen başladı#TURKOVAC
Kripto paralarda korku hakim olmaya başladı Satışlar derinleşiyorKripto paralarda korku hakim olmaya başladı! Satışlar derinleşiyor#Bitcoin
Sosyal medyada viral oldu: Büyük tepkiSosyal medyada viral oldu: Büyük tepki!#İngiltere
Aylarca forma şansı bekledi ama... Burak Kapacak kilo almış...Aylarca forma şansı bekledi ama... 'Burak Kapacak kilo almış...'#Fenerbahçe
İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeliİktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli#Dolar
İşte Mete Gazoz’un aşkıİşte Mete Gazoz’un aşkı#Mete Gazoz
Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenliği seferber etti Gece operasyonu...Hadise ve Mehmet Dinçerler güvenliği seferber etti! Gece operasyonu...#Hadise
Kubat yıllar sonra ilk kez anlattı: Kilise korosunda baş solisttimKubat yıllar sonra ilk kez anlattı: Kilise korosunda baş solisttim#Kubat
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Başak Gümülcinelioğlu: İki hayranım saatlerce ağlattı

#Başak Gümülcinelioğlu#Çağrı Çıtanak#Pınar Deniz
Başak Gümülcinelioğlu: İki hayranım saatlerce ağlattı
Deniz BOY

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu, oyuncu sevgilisi Çağrı Çıtanak ile Boğaz’da yürüyüş yaptı.

Haberin Devamı

Yürüyüşün ardından Arnavutköy Sütiş’te kahve içip sohbet eden çift, kendisini bekleyen gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Hayvan figürlerinin olduğu maskeleriyle dikkat çeken ikili, Yargı dizisinde Pınar Deniz’in koronaya yakalanıp sete ara verilmesinden sonra önlemlerini daha çok attırdıklarını söyledi.

Başak Gümülcinelioğlu: İki hayranım saatlerce ağlattı

Sosyal medyada geniş bir fan kitlesi olan Başak Gümülcinelioğlu, bir anısını şöyle anlattı: “Yıllardır beni aktif takip eden iki takipçim var Elif ve Zeynep. Doğum günüm için hayat portföyü yapmışlar. Alınan ödüllerden, hayatımın tüm alanına kadar. Evimin en güzel yerine koyuyorum. Bu kadar manevi bir şeyle aylarca uğraşılması beni çok ağlattı.”

Gözden Kaçmasın

Kilise korosunda baş solisttimKilise korosunda baş solisttim
#KUBAT#ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
İşte Mete Gazoz’un aşkıİşte Mete Gazoz’un aşkı
#METE GAZOZ#MELİKE AYVAZ

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başak Gümülcinelioğlu#Çağrı Çıtanak#Pınar Deniz

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleri

Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

#Marilyn Manson