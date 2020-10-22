Bas Gaza filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Bas Gaza oyuncuları

Bas Gaza filmi bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Bas Gaza filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Filmde, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapması ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışması işleniyor. Olaylar bu gelişmenin ardından gerçekleşiyor.

BAS GAZA FİLMİ OYUNCULARI

Bas Gaza filminin oyuncuları arasında Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Gaia Weiss yer alıyor.

BAS GAZA FİLMİ KONUSU

Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.

Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır...