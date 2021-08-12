Baş Belası 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Baş Belası yeni bölümde İpek'in gözyaşları...
Baş Belası 9. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Baş Belası dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Doruk yaşam savaşı verirken bu durumdan kendini sorumlu tutan İpek'in söyledikleri dikkat çekti. Ekibin yeni bir operasyona başlaması da merak uyandırdı. İşte, Baş Belası 9. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacakların özeti.
Baş Belası yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. ATV ekranlarında 13 Ağustos'ta yayınlanacak Baş Belası'nın 9. bölüm fragmanında İpek ve Şahin'in Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlaması çarpıcı gelişmelerden oldu.
BAŞ BELASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
"Benim suçum değil!"😥— Baş Belası (@basbelasitv) August 11, 2021
Baş Belası 9. Bölüm 2. Fragmanı
Yeni bölüm Cuma 20.00'de atv'de📺#BaşBelası @atvcomtr pic.twitter.com/nCEs97w4nQ
9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ameliyata alınan Doruk yaşam savaşı verirken bu durumdan kendini sorumlu tutan İpek perişandır. İpek'i bu vicdan azabından kurtarmak isteyen Şahin'in sözleri ikilinin daha da yakınlaşmasını sağlar.
Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar. Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek kolay olmayacaktır.
Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine iletilen bilgiyi İpek'le paylaşır ve ikili bu ipucunun peşine düşer. 'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir iş insanının evine giden ikili, yaptıkları araştırmada yeni bir anahtar ele geçirir. Bu araştırmalarının sonunda Şahin'i şok edecek bir sonuç ortaya çıkacaktır.