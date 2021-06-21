Baş Belası 1. bölümde İpek'in hayatı tepetakla oldu... İşte Baş Belası ilk bölüm ve 2. bölüm fragmanı

Baş Belası ilk bölüm tek parça yayınlandı. Baş başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir yer aldığı kadrosunda Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un bulunduğu dizinin ATV ekranlarında yayınlanan ilk bölümünde İpek'in aniden değişen hayatı merak uyandırdı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise İpek'in emniyette işe başlaması dikkat çekti.

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BAŞ BELASI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

"Bu işte beraberiz, o insanlar benim hayatımı mahvetti!"

Baş Belası 2. Bölüm Fragmanı ⚡

Yeni bölüm 27 Haziran Pazar 20.00'de atv'de 📺#BaşBelası @basbelasitv @SeckinOzdemir pic.twitter.com/mwHFaFNwyS — atv (@atvcomtr) June 20, 2021

BAŞ BELASI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur. Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir.

İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır. Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağını öğrenir. Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla birlikte çalışırken bulacaktır. Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünmektedir.

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