Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Barış Özbek Survivor 2021 kadrosunda

Survivor 2021 kadrosunda yer alan Barış Özbek ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Özbek, Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giymiştir. Ünlü futbolcu, Minecan Özbek ile evlidir.

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya doğumlu. Ünlü isim futbola BG Schwerin altyapısında başladı.

Essen'den 2007 yılında Galatasaray'a transfer olan Barış Özbek, 2008 yılında şampiyonluk yaşadı. 2013 yılında Trabzonspor'a transfer olan Özbek, Union Berlin, Duisburg, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

1986 yılında Almanya'da doğan eski futbolcu, geçtiğimiz sezonun sonunda futbolculuk kariyerine son verdi.

Barış Özbek, Minecan Özbek ile evlidir.