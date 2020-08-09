Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Murat Yağcı'nın biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün ‘Bırakmam Seni’ adlı bağış kampanyasına destek için geceye konuk olarak katılan isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş taraftarı olan ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, bir çok dizi ve televizyon projesinde yer aldı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir’in Alaçatı ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Oyunculuk kariyeriyle tanınan Barış Murat Yağcı, henüz 12 yaşındayken Efes Pilsen Spor Klübüne transfer oldu. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, en iyi foto model seçildikten sonra bir dönem modellik yaptı.

Uzun bir süre yurt dışında yaşayan Barış Murat Yağcı, annesinin kanser olduğunu öğrendikten sonra ülkesine geri dönüş yaptı. Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilen ve 1.92 metre boyundaki Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.

Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmayı ikinci olarak bitirdi.