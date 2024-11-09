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Barış Manço’nun hayatı film oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Barış Manço#Ekin Koç#Anadolu Rock
Barış Manço’nun hayatı film oluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 09:27

TÜRK müziğinin efsanevi ismi Barış Manço’nun hayatı beyazperdeye taşınıyor. Başarılı oyuncu Ekin Koç’un Barış Manço’yu canlandıracağı filmin yönetmen koltuğuna Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç oturacak.

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Ekin Koç son olarak Kanal D’de yayınlanan “Taş Kağıt Makas” dizisinde rol almıştı. Yapımcılığını TAFF Pictures’ın üstlendiği biyografi türündeki filmin hazırlıkları da sürüyor.

Anadolu rock türünün öncüleri arasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanlı Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde dünyaya geldi.

Yaşamı süresince “Aynalı Kemer”, “Dönence”, “Gül Pembe” gibi ölümsüz eserlere imza atan sanatçı, 1 Şubat 1999 tarihinde aramızdan ayrıldı.

Barış Manço ile birlikte Anadolu rock türünün öncü isimlerinden Cem Karaca’nın hayatını konu edinen “Cem Karaca’nın Gözyaşları” da geçtiğimiz aylarda vizyona girmişti.

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#Barış Manço#Ekin Koç#Anadolu Rock

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