Barış Diri kimdir? Derinden şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti

Barış Diri 3 Ocak 1980 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde lisansını tamamlayan Barış Diri, 2006’dan bu yana tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok film ve televizyon dizisinin müziklerini yapmıştır.

Montpellier Film Festivali, Uluslararası Ankara Film Festivali, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden en iyi müzik ödülleri bulunan Barış Diri, film ve dizilerde yer alan “Davudi” “Yine Gönlüm Karardı” “Yalnızlık Zor” “Sana İhtiyacım Var” gibi şarkıları ile müzikseverlerin dikkatini çekmişti.

Dizi ve filmlere yaptığı müziklerle tanınan Diri, mesleki kariyerine Müzisyen, besteci ve müzik yapımcısı olarak devam etmektedir.

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