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Barış Arduç ve Hande Erçel sete çıktı

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#Barış Arduç#Hande Erçel#Rüzgara Bırak
Barış Arduç ve Hande Erçel sete çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 08:29

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı “Rüzgara Bırak” adlı romantik filmin çekimleri başladı. İstanbul’da başlayan çekimler Urla, Çeşme ve Alaçatı’da devam edecek.

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İLK VE EN TATLI KARE

Barış Arduç ve Hande Erçel başrollerini paylaştıkları “Rüzgara Bırak” filminin çekimleri için sete çıktı. Oyuncular setin ilk gününde beraber poz verdi. İkilinin bu karesi filmin sosyal medya hesabına “Biz sete çıktık, ilk ve en tatlı kareyi sizlerle paylaşmak istedik” notuyla yüklendi.

Barış Arduç ve Hande Erçel sete çıktı

AŞK HİKÂYESİ

Senaryosunu Ceylan Naz’ın kalem aldığı, Engin Erden’in yönettiği film, dijtal bir platformda yayınlanacak. Film Yazman Şirketler Grubu’nun iki veliahdı; Çeşme’de yaşayan Ege Yazıcı (Barış Arduç) ve şirketler grubunun CEO’luğunu yürüten Aslı Mansoy’un (Hande Erçel) aşk hikâyesini ekrana taşıyacak.

 

 

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#Barış Arduç#Hande Erçel#Rüzgara Bırak

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