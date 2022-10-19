"Barış Akarsu Merhaba" filminin ilk fragmanı yayınlandı

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Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz’ın başarıyla canlandırdığı yapımda, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol rol alıyor.

Yapımcılığını Fikri Harika Production ve Aytaç Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar yazdı. Filmin müziklerini ise Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı.

Filmde İsmail Ege Şaşmaz, oyunculuğu kadar sesiyle de adından söz ettirecek. Barış Akarsu’nun hayatını izlerken duygusal anlar yaşayacak hayranları, İsmail Ege Şaşmaz’ın seslendirdiği şarkılarla müzikte nostaljik bir yolculuğa çıkacak.



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Amasra'da 29 Haziran 1979'da dünyaya "merhaba" diyen Barış Akarsu'nun hikayesi, müzik yolculuğuna yön veren Ereğli'deki günlerinden, yaşamının dönüm noktasını oluşturan İstanbul'daki ses yarışmasına uzanıyor. Film, Barış'ın "Yalancı Yarim" dizisi için bulunduğu Bodrum'da noktalanan; tamamlanamayan hayallerine, yarım kalmışlıklarına ışık tutuyor...



ADINI BARIŞ MANÇO'DAN ALDI

Remzi Dedesi ile balığa çıkan, tuttukları balıkları ailesiyle keyifle yiyen küçük Barış'ın daha çocuk yaşlarda müziğe olan ilgisi, ailesinin gözünden kaçmaz. Adını da zaten BARIŞ MANÇO'dan almıştır... Dedesi, lise mezuniyeti için ona hediye olarak bir gitar bir de çok sevdiği Halikarnas Balıkçısı'nın "Aganta Burina Burinata" kitabını alır. Ama o hediyeleri vermeye yetmez ömrü… Dayanamaz kalbi… Barış, ne o kitabı yanından ayırır ne de dede nasihatı olan ve filme de damga vuran o özlü sözü: ''Tek bir şey ol, en iyisini ol.''