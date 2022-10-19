Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

"Barış Akarsu Merhaba" filminin ilk fragmanı yayınlandı

Güncelleme Tarihi:

#Barış Akarsu#Barış Akarsu Merhaba#BARIŞ MANÇO
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 12:53

Hayatının baharında, şöhretinin zirvesindeyken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren pop rock müziğin efsane ismi Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filminin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.

Haberin Devamı

Barış Akarsu’yu İsmail Ege Şaşmaz’ın başarıyla canlandırdığı yapımda, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol rol alıyor.

Yapımcılığını Fikri Harika Production ve Aytaç Medya’nın üstlendiği, yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen ve Can Anar yazdı. Filmin müziklerini ise Eser Taşkıran ve Mehmet Can Erdoğan yaptı.

 Filmde İsmail Ege Şaşmaz, oyunculuğu kadar sesiyle de adından söz ettirecek. Barış Akarsu’nun hayatını izlerken duygusal anlar yaşayacak hayranları, İsmail Ege Şaşmaz’ın seslendirdiği şarkılarla müzikte nostaljik bir yolculuğa çıkacak.

Barış Akarsu Merhaba filminin ilk fragmanı yayınlandı


SES YARIŞMASIYLA DEĞİŞEN BİR HAYAT

Haberin Devamı

Amasra'da 29 Haziran 1979'da dünyaya "merhaba" diyen Barış Akarsu'nun hikayesi, müzik yolculuğuna yön veren Ereğli'deki günlerinden, yaşamının dönüm noktasını oluşturan İstanbul'daki ses yarışmasına uzanıyor. Film, Barış'ın "Yalancı Yarim" dizisi için bulunduğu Bodrum'da noktalanan; tamamlanamayan hayallerine, yarım kalmışlıklarına ışık tutuyor...

Barış Akarsu Merhaba filminin ilk fragmanı yayınlandı


 ADINI BARIŞ MANÇO'DAN ALDI

Remzi Dedesi ile balığa çıkan, tuttukları balıkları ailesiyle keyifle yiyen küçük Barış'ın daha çocuk yaşlarda müziğe olan ilgisi, ailesinin gözünden kaçmaz. Adını da zaten BARIŞ MANÇO'dan almıştır... Dedesi, lise mezuniyeti için ona hediye olarak bir gitar bir de çok sevdiği Halikarnas Balıkçısı'nın "Aganta Burina Burinata" kitabını alır. Ama o hediyeleri vermeye yetmez ömrü… Dayanamaz kalbi… Barış, ne o kitabı yanından ayırır ne de dede nasihatı olan ve filme de damga vuran o özlü sözü: ''Tek bir şey ol, en iyisini ol.''

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barış Akarsu#Barış Akarsu Merhaba#BARIŞ MANÇO

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi