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“Barış Akarsu Merhaba” filminde Aslı Bekiroğlu’nun yerine gelen isim belli oldu

#Barış Akarsu Merhaba#Aslı Bekiroğlu#Almila Ada
“Barış Akarsu Merhaba” filminde Aslı Bekiroğlu’nun yerine gelen isim belli oldu

“Barış Akarsu Merhaba” filminden ayrılmak zorunda kalan Aslı Bekiroğlu’nun yerine gelecek oyuncu merak konusuydu.

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Trafik kazası geçiren ve günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşam savaşını kaybeden unutulmaz rockçı Barış Akarsu’nun hayatı sinemada da yaşatılacak. Fikri Harika Productions’un imza atacağı “Barış Akarsu Merhaba” filmi bu hafta Amasra’da sete çıkacak.

Geçen hafta filmle ilgili flaş bir gelişme olmuş ve Barış Akarsu’nun sevgilisi Zeynep rolüne hayat verecek olan Aslı Bekiroğlu’nun verdiği bir röportajdaki sözleri tepki çekmişti. Röportaj sırasında Akarsu’nun trajik şekilde öldüğü hatırlatıldığında Bekiroğlu “Ne yapayım hayatım, başı sağ olsun” demiş, rol için özel bir araştırma yapmadığını belirtmişti.

Bunun üzerinde yapım şirketi yaptığı açıklamada filmin zarar görmemesi için Bekiroğlu’yla çalışmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı. Aslı Bekiroğlu da yaptığı yazılı açıklamada projeden çekildiğini duyurmuştu. Zeynep rolüne kimin hayat vereceği ise merak konusu olmuştu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre rolün sahibi belli oldu: Almila Ada

“Barış Akarsu Merhaba” filminde Aslı Bekiroğlu’nun yerine gelen isim belli oldu

Almila Ada, İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan “Üç Kız Kardeş” dizisinde Dönüş rolüne hayat veriyor.

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#Barış Akarsu Merhaba#Aslı Bekiroğlu#Almila Ada

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