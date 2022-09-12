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“Barış Akarsu Merhaba” filmin tanıtımı yayınlandı

Güncelleme Tarihi:

#Barış Akarsu#Barış Akarsu Merhaba#İsmail Ege Şaşmaz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 09:40

BARIŞ Akarsu’nun hayatını anlatan “Barış Akarsu Merhaba” filminin tanıtımı beğeni topladı.

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18 Kasım’da vizyona girecek filmin yapımını Fikri Harika Prodüksiyon ile Aytaç Medya, yapımcılığını Özgür Tari ile Aytaç Ağdağ, yönetmenliğini Mert Dikmen üstlendi.

“Barış Akarsu Merhaba” filmin tanıtımı yayınlandı


Mert Dikmen ve Can Anar’ın senaryosunu yazdığı filmin başrolünde İsmail Ege Şaşmaz ve Almila Ada var. Yapımda ayrıca Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Aslıhan Kapanşahin, Burak Satıbol, Metin Coşkun ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor. 1979 yılında Amasra’da dünyaya gelen Barış Akarsu, 2004 yılında “Akademi Türkiye” adlı şarkı yarışmasıyla tanındı. Şarkıcı, 2007’de Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

 

 

 

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#Barış Akarsu#Barış Akarsu Merhaba#İsmail Ege Şaşmaz

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