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Barda'nın provaları devam ediyor

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#Deniz Çakır#Barda#Tardu Flordun
Bardanın provaları devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 09:01

Deniz Çakır, “Barda” oyununun provalarından anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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İzleyiciyi toplumun karanlık yüzüyle yüzleştiren oyunun yönetmen koltuğunda Işıl Kasapoğlu otururken, Nilüfer Alptekin yardımcı yönetmenliği üstleniyor.

“Barda”da Deniz Çakır’a Tardu Flordun, Barış Özkan, Galip Erdal, Mehmet Konu, Hivda Zizan Alp, Egehan Kars, Mete Toygar Durak, Meriç Taner Kadıoğlu, Derya Kahya, Seda Soysal ve Toygun Elaldı eşlik ediyor.

Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde Vigor Kültür Sanat’ın üstlendiği oyun, 7 Şubat’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde prömiyerini gerçekleştirecek.

Bardanın provaları devam ediyor

Oyun, şubat ayı boyunca İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da sahnelenmeye devam edecek. Serhat Yiğit’in yazdığı oyun, “Biz size ne yaptık?” sorusuyla izleyiciyi gerilimli bir ikileme sürüklüyor.

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Barda”, suç, eşitlik ve adalet üçgeninde izleyiciye ayna tutarken, şiddetin bireysel mi yoksa toplumsal mı olduğunu irdeliyor.

 

 

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#Deniz Çakır#Barda#Tardu Flordun

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