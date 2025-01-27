Barda'nın provaları devam ediyor

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İzleyiciyi toplumun karanlık yüzüyle yüzleştiren oyunun yönetmen koltuğunda Işıl Kasapoğlu otururken, Nilüfer Alptekin yardımcı yönetmenliği üstleniyor.

“Barda”da Deniz Çakır’a Tardu Flordun, Barış Özkan, Galip Erdal, Mehmet Konu, Hivda Zizan Alp, Egehan Kars, Mete Toygar Durak, Meriç Taner Kadıoğlu, Derya Kahya, Seda Soysal ve Toygun Elaldı eşlik ediyor.

Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde Vigor Kültür Sanat’ın üstlendiği oyun, 7 Şubat’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde prömiyerini gerçekleştirecek.

Oyun, şubat ayı boyunca İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da sahnelenmeye devam edecek. Serhat Yiğit’in yazdığı oyun, “Biz size ne yaptık?” sorusuyla izleyiciyi gerilimli bir ikileme sürüklüyor.

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“Barda”, suç, eşitlik ve adalet üçgeninde izleyiciye ayna tutarken, şiddetin bireysel mi yoksa toplumsal mı olduğunu irdeliyor.