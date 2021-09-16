Barbaroslar’ın İsabel’i Pelin Akil kimdir?

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Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde dünyaya geldi. Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır.

Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akil'i biz ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX'da yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanıdık, ardından TRT 1'de yayınlanan, Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dâhil olmuştur. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı.

2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra Atv'de yayınlanan Aile İṣi ve yine Star TV'de yayımlanan Çember gibi projelerde yer almıştır. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.

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Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Alin ve Lina isimli ikizleri var.