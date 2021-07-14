Barbaroslar’dan ilk kareler

TRT 1’in merakla beklenen yeni projesi “Barbaroslar”ın ikinci tanıtımı önceki akşam yayınlandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran projenin setinden ilk kareler de gelmeye başladı. Midilli’den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa’nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.







DÖRT KARDEŞİN HİKAYESİ



Engin Altan Düzyatan, Yetkin Dikinciler, Ulaş Tuna Astape ve Caner Topçu’nun başrollerini üstlendiği dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul’da devam ediyor.

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