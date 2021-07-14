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Televizyon
Haber Giriş: 14.07.2021 - 09:10 | Son Güncelleme:

Barbaroslar’dan ilk kareler

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Barbaroslar’dan ilk kareler

TRT 1’in büyük projesinin ikinci tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin setinden ilk kareler de gelmeye başladı.

TRT 1’in merakla beklenen yeni projesi “Barbaroslar”ın ikinci tanıtımı önceki akşam yayınlandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran projenin setinden ilk kareler de gelmeye başladı. Midilli’den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa’nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Barbaroslar’dan ilk kareler



DÖRT KARDEŞİN HİKAYESİ

Engin Altan Düzyatan, Yetkin Dikinciler, Ulaş Tuna Astape ve Caner Topçu’nun başrollerini üstlendiği dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul’da devam ediyor.

Barbaroslar’dan ilk kareler

En lezzetli yemek tarifleri burada

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