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Barbaroslar İlyas Reis kimdir, nasıl öldü? İşte İlyas Reis'in hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler

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Barbaroslar İlyas Reis kimdir, nasıl öldü İşte İlyas Reisin hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler

Barbaroslar dizisiyle birlikte İlyas Reis karakteri de bir kez daha gündem oldu. Dizide İlyas Reis’i Caner Topçu canlandırıyor. Peki, Barbaroslar İlyas Reis kimdir, nasıl öldü? İşte İlyas Reis'in hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler

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İlyas Reis 16. Yüzyılda yaşamış olan Türk denizcisidir. Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in kardeşidir. Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürülmüştür.

TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde kendisini Caner Topçu canlandırmaktadır.

CANER TOPÇU HAKKINDA

Caner Topçu 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Caner Topçu oyuncu olmadan önce birçok tiyatro oyununda yer alarak yeteneğini göstermeyi başarmıştır. Barbaroslar dizisinden önce Show TV ekranlarında yayınlanan Nöbet dizisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Bu diziden sonra oyunculuğa ara veren oyuncu Barbaroslar dizisi ile tekrar ekranlarda gözükmeye başlayacak.

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