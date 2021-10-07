Barbaroslar dizisinin Antuan’ı Devrim Evin kimdir?

Devrim Evin 12 Kasım 197 tarihinde dünyaya geld
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden birincilikle mezun oldu. 2003 yılında Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi.
Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Evin, yapımcılığını ve yönetmenliğini Faruk Aksoy'un üstlendiği, 16 Şubat 2012'de vizyona giren Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmet karakterini canlandırarak dikkatleri üstüne çekti. B
2014 yılında vizyona giren Yunus Emre: Aşkın Sesi filminde Yunus Emre karakterini canlandırdı.
Devrim Evin, günümüzde TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Antuan karakterini canlandırmaktadır.