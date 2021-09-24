Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 2. son bölümde Oruç ve İlyas’a tuzak! İşte Barbaroslar Akdenizin Kılıcı son bölümde yaşananlar

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Barbaroslar Akdenizin Kılıcı son bölüm tek parça yayınlandı. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Barbaroslar Akdenizin Kılıcı'nın TRT1 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep’le birlikte Pietro’nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta’ya ulaştırmak için çok zorlu yolculuğa çıktı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

BARBAROSLAR AKDENİZİN KILICI SON BÖLÜM İZLE EKRANI

BARBAROSLAR AKDENİZİN KILICI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep’le birlikte Pietro’nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta’ya ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Durumu öğrenen Pietro ise hem emanete hem de Hızır’a ulaşmanın yollarını bulmak için tüm imkanları seferber etmiştir. Bu sırada Hızır ve Zeynep bir daha karşılaşmamak üzere ayrıldıklarını düşünseler de kader onları yeniden bir araya getirecektir.

Oruç ve İlyas kendilerine kurulan tuzağın başında kimin olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırırlar. Kendilerini yine bir çatışmanın içerisinde bulacaklardır.

Ailesinin gözleri önünde katledilişini izleyen İshak, Korsan Antuan tarafından esir alınır. Gördüğü ağır işkenceler sırasında İshak, adeta yardım diler gibi kardeşlerinin adını sayıklar. Tek amacı Oruç’u öldürerek kardeşinin intikamını almak olan Antuan ise sabırla Oruç‘un ağasını kurtarmak için gelmesini bekler.

Oruç ve İlyas’a tuzağı kim kurdu?

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İshak, Antuan’ın elinden kurtulabilecek mi?

Hızır, aldığı emaneti Süleyman Usta’ya ulaştırabilecek mi?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.