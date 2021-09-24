Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 2. son bölümde Oruç ve İlyas’a tuzak! İşte Barbaroslar Akdenizin Kılıcı son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 2. son bölümde Oruç ve İlyas’a tuzak! İşte Barbaroslar Akdenizin Kılıcı son bölümde yaşananlar

#Barbaroslar Akdenizin Kılıcı#Trt1#Engin Altan Düzyatan
Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 2. son bölümde Oruç ve İlyas’a tuzak İşte Barbaroslar Akdenizin Kılıcı son bölümde yaşananlar

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 2. bölüm full izle ekranı erişime açıldı. Yayın hayatına geçtiğimiz hafta başlayan ve perşembe akşamları ekranlara gelen Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinin 23 Eylül tarihli son bölümünde Oruç ve İlyas’a kurulan tuzak dikkat çekti. Ailesinin gözleri önünde katledilişini izleyen İshak, Korsan Antuan tarafından esir alınırken, heyecanlı bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. işte, Barbaroslar Akdenizin Kılıcı son bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananların özeti.

Haberin Devamı

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı son bölüm tek parça yayınlandı. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Barbaroslar Akdenizin Kılıcı'nın TRT1 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep’le birlikte Pietro’nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta’ya ulaştırmak için çok zorlu yolculuğa çıktı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

BARBAROSLAR AKDENİZİN KILICI SON BÖLÜM İZLE EKRANI

BARBAROSLAR AKDENİZİN KILICI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep’le birlikte Pietro’nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta’ya ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Durumu öğrenen Pietro ise hem emanete hem de Hızır’a ulaşmanın yollarını bulmak için tüm imkanları seferber etmiştir. Bu sırada Hızır ve Zeynep bir daha karşılaşmamak üzere ayrıldıklarını düşünseler de kader onları yeniden bir araya getirecektir.

Oruç ve İlyas kendilerine kurulan tuzağın başında kimin olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırırlar. Kendilerini yine bir çatışmanın içerisinde bulacaklardır.
Ailesinin gözleri önünde katledilişini izleyen İshak, Korsan Antuan tarafından esir alınır. Gördüğü ağır işkenceler sırasında İshak, adeta yardım diler gibi kardeşlerinin adını sayıklar. Tek amacı Oruç’u öldürerek kardeşinin intikamını almak olan Antuan ise sabırla Oruç‘un ağasını kurtarmak için gelmesini bekler.
Oruç ve İlyas’a tuzağı kim kurdu?

Haberin Devamı

İshak, Antuan’ın elinden kurtulabilecek mi?

Hızır, aldığı emaneti Süleyman Usta’ya ulaştırabilecek mi?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barbaroslar Akdenizin Kılıcı#Trt1#Engin Altan Düzyatan