Barbaros dizisi ne zaman başlayacak, başrolü kim canlandıracak?

Tarihi dizi Barbaros’ta Çağatay Ulusoy’un başrolü canlandıracağı konuşuluyordu. Ulusoy’un ayrılık kararı ardından Engin Altan Düzyatan'ın TRT 1'de ekrana gelecek olan dizisinde yer alması kesinleşti. Oyuncu, TRT 1’in yeni projesi olan Osmanlı’nın ilk kaptan paşası Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandıracak. Ocak ayında ekrana gelmesi planlanan dizinin diğer oyuncuları ise henüz netleşmedi.



Barbaros Hayreddin Paşa kimdir?



Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.



Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546’da İstanbul’da öldü, Beşiktaş'taki türbesine defnedildi.