Baraj yeni bölüm fragmanında Nehir'den Tarık'a şaşırtan teklif... İşte Baraj 23. yeni bölümde yaşanacaklar

Baraj 23. yeni bölümü ile 19 Ocak Salı akşamı Fox TV'de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ekranlara gelen yeni bölüm fragmanında Nehir'in evin sahibi olduğunun açıklanması fragmanda çarpıcı gelişmelere sahne oldu. Nehir'in planı ise fragmanda merak uyandırdı.

BARAJ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Baraj 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir’in herkesin önünde yüzüğü Bahar’dan alması büyük bir skandal yaratır. Bahar ve Tülay artık Nehir’i aynı evde istemese de Hakan karısını yanında tutmaya kararlıdır. Fakat artık gözü kararmış olan Nehir’in tek bir amacı vardır: Nazım’ı geri kazanmak.

Fulya gerçekleri öğrenince, Tarık’ın her şeyini kaybetmesi an meselesidir. Ancak hiç beklemediği bir kişiden ani bir teklif alması onun için her şeyi değiştirecektir.