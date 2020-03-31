Baraj dizisi yeni bölüm ne zaman? Baraj bu akşam neden yok? İşte detayı

17 Mart itibariyle yayın hayatına başlayan, Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Baraj dizisi geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmıştı. 31 Mart Salı akşamı Baraj'ın 3. bölümünü bekleyenler, dizinin tekrar bölümü ile karşı karşıya kaldı. Peki, Baraj neden yok? Baraj bitti mi? İşte, o soruların yanıtı.

BARAJ NEDEN YOK?

Baraj dizininin neden yayınlanmadığı ile ilgili kanaldan ya da yapımcı şirketten herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Tüm dünyada ve ülkemizde görülen corona virüsü salgınından dolayı birçok dizinin çekimine ara verildi. Bu dizilerden birinin de Baraj olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle Baraj dizinin bu hafta yeni bölümü ile yayınlanmayacak.

BARAJ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölüm tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bilgiler geldiği zaman haberlerimizde gelişmeleri aktaracağız.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nehir’in barajda bir süre daha kalmaya karar vermesi Nazım’ı çıkmaza sokar. Attığı yalan başına dert olmuştur. Tarık şartlarını kabul edene kadar Nazım’ı zorlayacaktır. İkili arasındaki anlaşmazlık Nazım’ın gerçeği anlatmaya karar vermesi ile sonlanır. Ancak Nazım için gerçeği anlatmak giderek zorlaşacaktır. Git gide daha çok Tarık’a muhtaç olmaya başlayacaktır. Tarık oyunu sürdürmeye karar verir ancak Nehir’in tanıdığı birçok kadından farklı olması onu hiç tanımadığı duygularla karşı karşıya getirecektir. Atılan her yalan daha fazla gerçeği birbirine bağlayacaktır.

Zerrin, Nehir’in kendi başına karar verip şehir dışına çıkmasına şaşırır. Ama döneceğinden emindir. Ekrem ile dolandıracakları yeni hedefleri araştırırlar. Zahra Tarık’a yakın olmanın yollarını arar. Bu sırada Nazım’ın boşladığı inşaat alanında işçiler disiplini bozmaya başlayacaktır.