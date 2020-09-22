Baraj dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Baraj dizisi oyuncuları
Baraj dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni dizi Baraj salı günleri yayınlanıyor. Dizide Nazım karakterine Feyyaz Duman, Nehir karakterine Biran Damla Yılmaz, Tarık karakterine Burak Yörük hayat veriyor. İşte Baraj dizisi oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler
Baraj dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümleri takip ediyorlar. Oyuncuları arasında Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk Iman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan gibi isimlerin yer aldığı dizi, 1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı 'Baraj' isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkıyor.
BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI
Baraj dizisi oyuncuları arasında Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk Iman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan yer alıyor.
Feyyaz Duman- Nazım Güney
Biran Damla Yılmaz-Nehir Aksu
Burak Yörük- Tarık Yılmaz
Sumru Yavrucuk- Zerrin
İman Casablanca-Zahra
BARAJ DİZİSİ KONUSU
1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir.
Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır…
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