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Haber Giriş: 01.09.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Baraj dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Baraj dizisi oyuncu kadrosu

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Baraj dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Baraj dizisi oyuncu kadrosu
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Baraj dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni dizi Baraj bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizide Nazım karakterine Feyyaz Duman, Nehir karakterine Biran Damla Yılmaz, Tarık karakterine Burak Yörük hayat veriyor.

Baraj dizisi oyuncuları merak ediliyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Baraj dizsi oyuncuları arasında Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak yörük, Sumru Yavrucuk Iman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan yer alıyor. İşte Baraj dizisi konusu..

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Baraj dizisi oyuncuları arasında Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk Iman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan yer alıyor.

BARAJ KONUSU

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın oynadığı “Baraj” isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım’ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir’le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir’in fotoğrafını göndermesiyle değişir.

Baraj dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Baraj dizisi oyuncu kadrosu

Nehir’in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir’in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul’un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık’ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir’in fotoğraftaki Tarık’ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır…

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