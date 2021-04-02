Baraj dizisi bitiyor mu? Final tarihinin belli olduğu iddia edildi

Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman ve Gizem Karaca'nın başrollerini paylaştığı Baraj dizisinin final tarihi belli oldu. Başrollerini Türkan Şoray ile Tarık Akan'ın oynadığı aynı isimli sinema filminden yola çıkılarak çekilen Baraj 39. bölümde final yapacak. Baraj en son 30 Mart Salı günü izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Nazım’ın Nehir’in hayatını kurtarması sonunda ikisinin de duyguları hakkında dürüst olmalarına sebep olur. Bahar ise bir yandan Nehir’in başına gelenlerin sebebini saklamaya bir yandan da Nazım’ı kaybetmemeye çalışır. Fakat Azra’nın geçmişinin onu yakalaması ve Mert’in kaçırılması her şeyi karıştıracaktır.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?