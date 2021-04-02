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Televizyon
Haber Giriş: 02.04.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Baraj dizisi bitiyor mu? Final tarihinin belli olduğu iddia edildi

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Baraj dizisi bitiyor mu? Final tarihinin belli olduğu iddia edildi

Baraj dizisi final haberleriyle gündeme geldi. Salı günleri yayınlanan Baraş dizisinin veda edeceği tarihin de belli olduğu iddia edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; FOX TV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Baraj , üçüncü sezonunda ekranlara veda edecek.

Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman ve Gizem Karaca'nın başrollerini paylaştığı Baraj dizisinin final tarihi belli oldu. Başrollerini Türkan Şoray ile Tarık Akan'ın oynadığı aynı isimli sinema filminden yola çıkılarak çekilen Baraj 39. bölümde final yapacak. Baraj en son 30 Mart Salı günü izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

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