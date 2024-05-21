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Banu Engin: Sosyal şiddete maruz kalıyorum

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#Banu Engin#Züleyha Ortak#Korunma Talebi
Banu Engin: Sosyal şiddete maruz kalıyorum
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 08:01

YAPIMCI Banu Ergin, kendisine ağır hakaret içerikli mesajlar gönderdiği için Züleyha Ortak hakkında korunma talebinde bulundu.

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 İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre Ergin, Kültür Bakanlığı ses sanatçısı olan Züleyha Ortak ile bir dönem yapımcısı olduğu müzik programı aracılığıyla tanıştı.

İddiaya göre Ortak, Ergin’e hakaret ve iftira içerikli bir mesaj gönderdi. Ergin’in avukatı Esennur Ezgi, “Züleyha Ortak, müvekkilimi kamuoyu nezdinde küçük düşürmeye yönelik saldırıda bulunmaktadır. Müvekkile yapılan bu saldırı itibarını zedelemek amaçlı bir sosyal şiddettir. Müvekkil, Züleyha Ortak tarafından sistematik olarak hakaret, iftira ve tehdit içeren mesajların ve sosyal çevresinde karalamasının önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.

 

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#Banu Engin#Züleyha Ortak#Korunma Talebi

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