Banu Alkan: Sevgilim dünyanın en zenginlerinden

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Banu Alkan, geçtiğimiz gece Kuruçeşme’deki Oligark adlı mekândan çıkarken görüntülendi. Bir süredir beraber olduğu, kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız’dan aldığı evlenme teklifini kabul eden Banu Alkan, sevgilisiyle ilgili iddialara yanıt verdi.



Alkan, “Kemal Yıldız, Hollanda’da engelli parası alarak geçinen bir işsiz. Çocuğunun künyesine kadar çalan bir zavallı. Banu Hanım’ı oyuna getiriyor” diyen Onur Akay’a dava açacağını söyledi: “Gerekli yerlere başvurduk, dava açacağım. Sevgilim dünyanın en zengin işadamlarından biri.”

Mekân çıkışı telefonla aradığı şoförüne ulaşamayan ve 1.5 saat boyunca kapıda onu bekleyen Banu Alkan sonunda çareyi taksiye binmekte buldu.