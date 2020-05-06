Banker Bilo ne zaman nerede çekildi? Banker Bilo filminin oyuncuları kimler?

Televizyonlarda Türk sineması kuşağı devam ediyor. Her akşam farklı bir kanalda Yeşilçam'ın unutulmaz klasikleri yayınlanıyor. Bu filmlerden olan Banker Bilo ekranlara bir kez daha gelerek seyirci karşısına çıkıyor. Banker Bilo'nun çekildiği tarih de izleyenlerin dikkatini çekiyor. İşte, Banker Bilo konusu, oyuncuları ve çekildiği zamanla ilgili bilgiler.

BANKER BİLO NE ZAMAN ÇEKİLDİ, OYUNCULARI KİMLER?

Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu film 1980 yılında çekilmiştir. Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle;

İlyas Salman - Bilo

Meral Zeren - Zeyno

Ahu Tuğba - Necla

Şener Şen - Maho

Münir Özkul - Haso

Ali Şen - Tefeci Ali

Nizam Ergüden - İbo

Orhan Aydınbaş - Belediye Başkanı

Tevfik Şen - Polis

KONUSU NE?

Maho (Şener Şen), Köylüsü Bilo'yu (İlyas Salman) ve yöreden birçok kişiyi Almanya'ya götürmek vaadiyle paralarını alır. Ancak onları Almanya'ya değil, İstanbul'a götürmektedir. Kamyon kasasında yapılan yolculuktan sonra Bilo ve İbo (Nizam Ergüden) Almanya'ya değil de İstanbul'a geldiklerini öğrenirler ancak iki arkadaş birbirini kaybeder. Bilo çok namusludur, bu yüzdende her zaman kaybeden taraf olmaktadır. Bilo'nun yolları Maho ile Tekrar kesişir, o zaman Maho ile hesaplaşma zamanı gelmiştir. En sonunda Maho'nun tüm malvarlığı fabrikaları ve eski karısı artık Bilo'nun olmuştur. Bilo artık zengindir ve Bankerdir.

FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

Banker Bilo'nun birçok sahnesi İstanbul'un iş merkezleriyle meşhur Levent semtinde çekilmiştir.