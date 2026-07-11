Banka hesabındaki parayı öğrenince istifayı bastı: Çocukları uğruna milyonluk teklifi elinin tersiyle itti

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Bazıları için para yüreklerini ısıtan, kendilerini güvende hissettiren bir güç haline gelir. Sürekli para kazanmayı bırakmak istemezler. Onlar için hayatın özü para kazanmaktır.

Ama bazıları için de para sadece bir araçtır... Zaten bu gruptakiler de yeteri kadar birikim yaptıklarını düşündükleri anda işi gücü bir kenara bırakıp kendilerini ailelerine ya da hayatta neyi seviyorlarsa ona adarlar.

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100 MİLYON DOLAR TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Tıpkı ekranın ünlü yüzlerinden Rose O'Donnell gibi!

Şu anda 64 yaşında olan O'Donnell, 1996'da başladığı kendi adını taşıyan sohbet programını 2002 yılına kadar sürdürdü. Sonrasında da istifa etme kararı aldı.

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Hatta The Rosie O'Donnell Show'un yapımcıları ona iki yıl daha çalışması karşılığında 100 milyon dolar teklif etti. Ama O'Donnell bunu geri çevirdi.





BANKA HESABINI DUYUNCA İSTİFA ETTİ

İşte bunun nedenlerini de Page Six'e anlattı ekranın ünlü yüzü.

Herkes onun neden bunca güzel bir geliri elinin tersiyle ittiğini düşünürken o çoktan hayatına yeni bir yön çizmişti bile.

Rosie O'Donnell "Banka hesabımda 100 milyon dolar olduğunu öğrendiğim an 'Benden bu kadar. Benim işim bitti' dedim" sözleriyle istifa kararının ardındaki gerçeği anlattı.





ÇOCUKLARINA DAHA FAZLA VAKİT AYIRMAK İSTEDİ

Söylediğine göre Emmy ödüllü sunucu "hayatında herkese, hayır işlerine, çocuklarına hatta yabancılara bile yetecek kadar parası olduğunu öğrendiğinde" artık çalışmamaya karar verdi.

Bunu da "Çocuklarıma daha fazla vakit ayırmak istedim" diye anlattı Rosie O'Donnell.

"Çocuklarımın maçlarına gitmek istedim. Onların okul oyunlarında yanlarında olmak istedim" dedi.

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'MİLYARDERLERİ ANLAMIYORUM'

Bu yüzden de kendisine teklif edilen 100 milyon dolarlık ücreti reddetti.

"Bana bu parayı neden geri çevirdiğimi soruyorlardı. Geri çevirdim, çünkü benim zaten 100 milyon dolarım vardı" diye özetledi.

Rosie O'Donnell paraya yaklaşımını da şu sözlerde ifade etti: "Milyarderleri anlamıyorum. İnsanların, hayatlarını, başkaları için neler yapabilecekleriyle değil de parayla ölçmelerini anlamıyorum."





TEK KİŞİLİK SAHNE GÖSTERİSİYLE KISA SÜRELİĞİNE ÜLKESİNE DÖNDÜ

Rosie O'Donnell, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinden sonra İrlanda'ya taşındı. Fakat Common Knowledge adlı tek kişilik gösterisini Broadway'de sınırlı bir süre sergilemek için ABD'ye geçici olarak döndü.

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Rosie O'Donnell'ın, 28 yaşında Chelsea, 31 yaşında Parker, 26 yaşında Blake, 23 yaşında Vivienne ve 13 yaşında Clay adında çocukları bulunuyor.





Ünlü TV yıldızının 2024 yılında evlendirdiği oğlu Blake ve gelini Teresa sayesinde bir de torunu oldu.