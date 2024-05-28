Bangladeş’te Burak izdihamı

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Rol aldığı dizilerle ünü Türkiye sınırlarını aşan ve dünya çapında geniş hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit önceki gün Bangladeş’in başkenti Dakka’ya gitti. Bir markanın tanıtımı için ülkeye giden ünlü aktör, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Özçivit’in kaldığı otelin önüne gelen hayranları büyük bir kalabalık oluşturdu. Saatler boyunca Özçivit’i bekleyen hayranları ünlü oyuncunun dışarıya çıkmasıyla izdihama neden oldu. İzdihamdan dolayı polisler güvenlik duvarı örerken hayranlar da Özçivit’le fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Burak Özçivit güvenlik ve polisin yardımıyla kendisini bekleyen aracına zar zor bindi. Ancak oyuncunun otomobili hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle ilerleyemedi. Aracının önünün kesilmesiyle zor anlar yaşayan güvenliğin yardımına bir kez daha polisler yetişti. Polisin duruma müdahale etmesiyle araç yoluna devam ederken Özçivit de hayranlarının ilgisine kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu üstü açılan aracın cam tavanını açtırarak hayranlarını selamladı.

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PAKİSTAN’DA DA AYNISI YAŞANDI

Şimdilerde “Kuruluş Osman” dizisinde rol alan Burak Özçivit, sık sık Ortadoğu’da hayranlarıyla bir araya geliyor. Pek çok ülkede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit markaların özel davetlerinde boy gösteriyor. Her gittiği ülkede büyük ilgiyle karşılanan Burak Özçivit’in Pakistan ziyaretinde de aynı görüntüler yaşanmıştı. Özçivit hayranları ünlü oyuncuyu görmek için izdiham yaratmıştı.

Hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı araçla ilerleyemeyen oyuncu, cama çıkarak onlara selam verdi.