Hiç senin sözünden çıkar mıyım ben! Ailenin güzel gelini... Kayınvalidesinin bir tanesi

Her fırsatta ailesine olan düşkünlüğünü de gözler önüne seren Rania, yeni yıl pozunda da aynı tutkusuna bağlı kaldı. Kocası, Kral Abdullah ile birlikte bir poz vermek yerine yanına bütün kalabalık ailesini aldı ve objektif karşısına geçti.

HEM AİLESİ HEM DÜNYA İÇİN BARIŞ DİLEDİ

Kocası Abdullah, çocukları Hüseyin, İman, Salma ve Hashem, gelini Rajwa, damadı Jameel Thermiotis ve tabii ki iki çocuğundan dünyaya gelen iki torunu İman ve Amina ile birlikte bir kalabalık aile pozu verdi Rania.

Bu kalabalık aile pozunun yanına da hem Arapça hem de İngilizce 2026 yılı için mesajını yazdı.

Kraliçe Rania, Arapça yazdığı mesajında "Barış taşıyan ve nesiller arasında umut dalları yeşerten bir yeni yıl diliyoruz" diye yazdı.

Aynı paylaşıma yaptığı İngilizce mesajında da "Aile ve sevgi bağları önümüzdeki yıl da büyümeye devam etsin" notunu düştü.

Rania ve Kral Abdullah'ın bu pozu sadece Kraliçe'nın hesabında değil ailenin resmi sosyal medya sayfalarından da yayınlandı.





AİLENİN KADINLARINI GÖZDE RENGİNDE GİYDİRDİ

Ailenin bu yeni yıl pozunda daha ilk bakışta görülen çarpıcı bir ayrıntı vardı. Kadın ve erkek aile üyeleri neredeyse tamamen aynı renkte giyinmişti.

Rania çekim için Oscar de la Renta izası 2 bin 400 sterlin değerinde bir elbise giydi. Elbisenin kol ve eteklerindeki beyaz ayrıntı da dikkatlerden kaçmadı.

Ama dana çok göze görünen ayrıntı ise alenin kadın üyelerinin, yâni gelini Rajwa ile kızları İman ile Salma'nın da aynı renkte giyinmesiydi. Erkek üyeler, Kral Abdullah, Veliaht Prens Hüseyin, küçük oğlu Hashem ve damadı Jameel de mavi tonlarında giyindi.

Pozda Rania, büyük oğlu Hüseyin ile gelini Rajwa'nın kızı İman'ı kucağına aldı. Kocası Abdullah da büyük kızları İman ile damatları Jameel Thermiotis'in kızı Amina'yı.

Ailenin erkek üyelerinin giyimi kuşamı renk uyumu dışında klasik olsa da Rania ile gelini ve kızlarının giysilerinin rengi anlamlıydı.

Ailenin erkekleri de birbirleriyle uyumlu renklerde giyindi.





O DA AYNI RENKTEN ŞAŞMADI

Daha Ürdün kraliyet ailesinin o fotoğrafı sosyal medyada gündemden düşmemişken bu sefer de Veliaht Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa'nın, yeni yıl için dileklerini ifade ettiği tebrik kartı ortaya çıktı. Çifte aile pozlarında artık 1 yaşını geride bırakan kızları İman da eşlik ediyor.

Rajwa ve Hüseyin'in yeni yıl dileklerinin ana teması da barış oldu. Aslına bakılırsa o pozda da gelin Rajwa'nın bütün aile ile birlikte verilen pozda Rania'nın giydiği elbiseyle aynı renk giyinmesi de dikkat çekti.

Rajwa'nın elbisesinin rengi sosyal medyada "Demek ki böyle giyinmesini Rania önerdi ve o da kabul etti. Kraliçe boşuna nişanlandıklarında onu üçüncü kızı ilan etmedi" yorumlarına neden oldu.



Bu arada Rajwa'nın hem geniş aile pozunda hem de kocası ve kızıyla verdiği bu pozda karnını kapatması da "Acaba yeni bebek mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Çift, 2024'te yeni yıl için verdikleri pozda ailece krem rengi giyinmişti.





SON ZAMANLARDA HEP AYNI RENGİN TONLARINI GİYİYOR

Bu adaçayı yeşili adlı rengin bu kadar çok dikkat çekmesi de nedensiz değil elbette.

Aslına bakılırsa aynı rengin biraz farklı bir tonunu Rania, 55'inci doğum günü için çekilen pozda da kullanmıştı. Rania'nın bu pozu da büyük beğeni kazandı o dönemde.

Kraliçe'nin bedenine oturan o elbise geniş kollarıyla dikkat çekiyordu.





UĞURLU RENGİ İLAN ETTİ

Aslında farklı renkleri denemesiyle bilinen Rania, belli ki doğum günü pozundan sonra adaçayı yeşilini daha bir sevmiş ve yeni yıl pozu için ailesinin de aynı renkte giyinmesini istemişti.

Belki de Kralieçe, kendisi bireysel olarak hayatında yeni bir sayfa açtığı o renkle tüm ailesiyle birlikte yeni yıla girmeyi arzu etmişti. Bu arada iki torunu İman ile Amina'nın da o pozdaki renk uyumu dikkat çekiciydi. İki kız bebek, beyaz ve pembe renklerde giyinmişti.

İki torunun üzerindeki giysilerin renkleri de sosyal medyada yapılan yorumlarda birçok kişiye "umudu ve tıpkı Rania'nın mesajında olduğu gibi barışı" çağrıştırdı.

Kraliçe son haftalarda katıldığı etkinliklerde adaçayı yeşili adlı rengin tonlarını tercih ediyor.