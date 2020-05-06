Bana Masal Anlatma oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları
Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları ve konusu filmin yeniden izleyici karşısına çıkması ile beraber araştırılıyor. Sevilen film bu akşam yeniden yayınlanacak. İşte Hande Doğandemir’in Ayperi karakterine, Fatih Artman’ın Rıza karakterine hayat verdiği film ile ilgili merak edilenler…
Bana Masal Anlat oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Sinemada izleyici karşısına çıkan yapımlar televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan filmde Ayperi ve Rıza’nın maceraları anlatılıyor. İşte Bana Masal Anlatma filmi ile ilgili detaylar…
Hande Doğandemir
Fatih Artman
Cengiz Bozkurt
Sadi Celil Cengi
Devrim Yakut
Burcu Biricik
Yılmaz Erdoğan
Erdal Tosun
Cihan Ercan
BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU
“Rıza kahraman olmak ister, Ayperi ise kahramanını bulmak!” Suriçili dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman), doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin gözbebeği olan bir gençtir. Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran ise Ayperi (Hande Doğandemir) olacaktır. “Bana Masal Anlatma” sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi! Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza. Kız ise, elini attığı her şeyi değiştirip güzelleştiren masal kahramanı, hayran olunası Ayperi…
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