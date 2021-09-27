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Bana Masal Anlatma nerede çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları ve konusu

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Bana Masal Anlatma nerede çekildi İşte Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları ve konusu

Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Hande Doğandemir’in Ayperi karakterine, Fatih Artman’ın Rıza karakterine hayat verdiği Bana Masal Anlat dizisinde birçok ünlü isim bulunuyor. Peki, Bana Masal Anlatma nerede çekildi, oyuncuları kimdir?

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Bana Masal Anlatma filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Burak Aksak’ın yönetmenliğini yaptığı Bana Masal Anlatma filminin oyuncuları arasında Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz, Devrim Yakut, Burcu Biricik gibi isimler yer alıyor.

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma’nın çekimleri İstanbul Suriçi semtinde yapıldı.

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI

Hande Doğandemir

Fatih Artman

Cengiz Bozkurt

Sadi Celil Cengiz

Devrim Yakut

Burcu Biricik

Yılmaz Erdoğan

Erdal Tosun

Cihan Ercan

Bana Masal Anlatma nerede çekildi İşte Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları ve konusu

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU

“Rıza kahraman olmak ister, Ayperi ise kahramanını bulmak!” Suriçili dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman), doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin gözbebeği olan bir gençtir. Rıza’ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran ise Ayperi (Hande Doğandemir) olacaktır. “Bana Masal Anlatma” sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi! Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza. Kız ise, elini attığı her şeyi değiştirip güzelleştiren masal kahramanı, hayran olunası Ayperi…

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