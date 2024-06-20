Bana Masal Anlatma konusu ve oyuncuları: Bana Masal Anlatma nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

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2015 yapımı yerli komedi filmi Bana Masal Anlatma filmi ekranlara geliyor. Burak Aksak’ın senaryosuna ve yönetmenliğini üstlendiği Bana Masal Anlatma oyuncuları arasında Hande Doğandemir ve Fatih Artman gibi başarılı isimler yer alıyor. Filmin yapımcılığını ise BKM üstleniyor. Peki, Bana Masal Anlatma nerede çekildi? İşte, Bana Masal Anlatma oyuncuları ve konusu...

Bana Masal Anlatma konusu nedir?

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...

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Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler?

Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut, Burcu Biricik, Devrim Yakut, Gürkan Uygur, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma, İstanbul’un semti Suriçi'nde çekildi. Tarihî yarımada ya da Suriçi; Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ile çevrili olan; İstanbul şehrinin ilk kurulduğu ve geliştiği bölgeye verilen addır. Tarihî yarımadada ilk yerleşim yeri MÖ 685 yılında Megara'dan gelen Yunanlar tarafından Byzantion adıyla kurulmuştur.