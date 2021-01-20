Bamsı Bey kimdir ve ne zaman öldü? Kuruluş Osman Bamsı Bey karakterine hayat veren Nurettin Sönmez'in hayatı
Bamsı Bey'in tarihi hayatı ve ne zaman öldüğü Kuruluş Osman dizisi ile beraber yeniden gündeme geldi. Aksiyon dolu savaş sahnelerini ekranlara getiren dizide Bamsı Bey'in akıbeti merak konusu oldu. Dizide Bamsı karakterine hayat veren Nurettin Sönmez'in performansı ise izleyenlerden tam not aldı. Tarihi kaynaklara göre Bamsı Bey, Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramanı olarak yer alıyor. Peki, Bamsı Bey kimdi? İşte, o isimle ilgili bilgiler.
Bamsı Bey karakteri Kuruluş Osman dizisiyle beraber merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin sonrasında Kuruluş Osman dizisinde yer alan Bamsı Bey karakteri dizide, Osman Bey'in yakın dostu olarak yer alıyor. Ancak Bamsı Alp karakteri, gerçekte yaşadığı varsayılan Bamsı Beyrek'ten esinlenerek dizi için yaratıldığı düşünülüyor.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizileriyle gündeme gelen Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikayelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahramanıdır.
Bamsı Alp karakteri, gerçekte yaşadığı varsayılan Bamsı Beyrek'ten esinlenerek dizi için yaratılan kurmaca bir kişiliktir.
Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan’ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek’in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.
Düşünülenin aksine, Ertuğrul Bey zamanında değil çok uzun zaman önce Oğuz döneminde yaşamıştır.
Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikayelerde Bamsı Beyrek’in kaçırılması olayı anlatılır. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlıkta Bamsı Beyrek, İç Oğuzları destekler. Dış Oğuz beyleri Beyrek’n desteğini istese de İç Oğuz’un başındaki Salur Kazan’ın en yakın dostudur ve ona destek olur. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek’i yaralar. Bamsı Beyrek’in ölüm tarihi ise bilinmemektedir.
BAMSI'NIN ANLAMI NEDİR?
Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.
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